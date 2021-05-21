Кличко: Внезапные облавы и постановочные акции – для дискредитации властей Киева

Городской глава Киева Виталий Кличко заявляет, что давление на столичную власть продолжается, а целью обысков называет дискредитацию своей команды.

Источник: Кличко во время онлайн-брифинга, официальный портал Киева

Прямая речь: "Да. Проверки и обыски продолжаются. Например, вчера вечером прокуратура и налоговая полиция пришли в КП "Киевтеплоэнерго". После того, как утром искали что-то в Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА.

Структурные подразделения предоставляют всю документацию. Даже ту, которая не касается производств, по которым приходят правоохранители.

Такие массовые внезапные облавы и постановочные акции – это, еще раз подчеркну, манипуляции для дискредитации городских властей. Попытка дестабилизировать ситуацию в столице. Уже две недели ключевые коммунальные предприятия и подразделения города не могут нормально работать. Поскольку там с утра до ночи ищут, в основном, документы, которые мы сами передали правоохранителям. По финансовым нарушениями, которые обнаружили мы сами!".

Детали: Мэр требует от правоохранительных органов предоставить подробный отчет о статусе дел, по которым КГГА передавала документы по результатам аудитов.

Он заявил, что с 2015 года Департамент внутреннего финансового контроля и аудита КГГА совершил 385 проверок и передал правоохранителям материалы по 316-ти объектам аудита.

"Поэтому вопрос: какова ситуация с этими делами? Почему несколько лет ждали, а теперь реагируют на результаты наших проверок?! Только руки дошли или надо срочно заляпать Кличко и столичную власть?", – возмутился Кличко.