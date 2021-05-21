Генерала Назарова виправдали у справі збитого над Луганськом літака Іл-76
П'ятниця, 21 травня 2021, 13:34
Касаційний кримінальний суд Верховного Суду виправдав генерала Віктора Назарова у справі збитого українського літака Іл-76 у небі над аеропортом окупованого Луганська. Його судили за рішення направити літак в луганський аеропорт.
Джерело: Верховний Суд у Telegram
Деталі: Зокрема, 21 травня Касаційний суд скасував рішення попередніх інстанцій та закрив кримінальне провадження через відсутність в діях Азарова кримінального правопорушення.
Окрім того, рішення суду було мотивоване тим, що висновок попередніх судів про те, що Назаров мав можливість запобігти катастрофі літака та загибелі 49 військових був неправильним.
Передісторія:
- У березні 2017 року генерала Віктора Назарова засудили до 7 років позбавлення волі за його рішення спрямувати Іл-76 в аеропорт Луганська, знаючи, що його регулярно обстрілюють і що противник має у своєму розпорядженні переносні ЗРК.
- 14 червня 2014 року в результаті падіння збитого бойовиками військово-транспортного літака Іл-76 над аеропортом в Луганську загинули 49 осіб.
Українська правда