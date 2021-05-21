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Генерала Назарова виправдали у справі збитого над Луганськом літака Іл-76

П'ятниця, 21 травня 2021, 13:34
Генерала Назарова виправдали у справі збитого над Луганськом літака Іл-76

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду виправдав генерала Віктора Назарова у справі збитого українського літака Іл-76 у небі над аеропортом окупованого Луганська. Його судили за рішення направити літак в луганський аеропорт. 

Джерело: Верховний Суд у Telegram 

Деталі: Зокрема, 21 травня Касаційний суд скасував рішення попередніх інстанцій та закрив кримінальне провадження через відсутність в діях Азарова кримінального правопорушення. 

Окрім того, рішення суду було мотивоване тим, що висновок попередніх судів про те, що Назаров мав можливість запобігти катастрофі літака та загибелі 49 військових був неправильним. 

Передісторія: 

Українська правда

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Теми: авіаЛуганськ
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