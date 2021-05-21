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Генерала Назарова оправдали по делу сбитого над Луганском самолета Ил-76

Пятница, 21 мая 2021, 13:34
Генерала Назарова оправдали по делу сбитого над Луганском самолета Ил-76

Кассационный уголовный суд Верховного Суда оправдал генерала Виктора Назарова в делу сбитого украинского самолета Ил-76 в небе над аэропортом оккупированного Луганска. Его судили за решение направить самолет в луганский аэропорт.

Источник: Верховный Суд в Telegram

Детали: В частности, 21 мая Кассационный суд отменил решения предыдущих инстанций и закрыл уголовное производство из-за отсутствия в действиях Азарова уголовного преступления.

Кроме того, решение суда было мотивировано тем, что вывод предыдущих судов о том, что Назаров имел возможность предотвратить катастрофу самолета и гибели 49 военных был неправильным.

Предыстория:

  • В марте 2017 генерала Виктора Назарова приговорили к 7 годам лишения свободы за его решение направить Ил-76 в аэропорт Луганска, зная, что его регулярно обстреливают и противник располагает переносными ЗРК.
  • 14 июня 2014 в результате падения сбитого боевиками военно-транспортного самолета Ил-76 над аэропортом в Луганске погибли 49 человек.

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Темы: авиаЛуганск
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