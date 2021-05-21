Генерала Назарова оправдали по делу сбитого над Луганском самолета Ил-76
Пятница, 21 мая 2021, 13:34
Кассационный уголовный суд Верховного Суда оправдал генерала Виктора Назарова в делу сбитого украинского самолета Ил-76 в небе над аэропортом оккупированного Луганска. Его судили за решение направить самолет в луганский аэропорт.
Источник: Верховный Суд в Telegram
Детали: В частности, 21 мая Кассационный суд отменил решения предыдущих инстанций и закрыл уголовное производство из-за отсутствия в действиях Азарова уголовного преступления.
Кроме того, решение суда было мотивировано тем, что вывод предыдущих судов о том, что Назаров имел возможность предотвратить катастрофу самолета и гибели 49 военных был неправильным.
Предыстория:
- В марте 2017 генерала Виктора Назарова приговорили к 7 годам лишения свободы за его решение направить Ил-76 в аэропорт Луганска, зная, что его регулярно обстреливают и противник располагает переносными ЗРК.
- 14 июня 2014 в результате падения сбитого боевиками военно-транспортного самолета Ил-76 над аэропортом в Луганске погибли 49 человек.