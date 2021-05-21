Генерала Назарова оправдали по делу сбитого над Луганском самолета Ил-76

Кассационный уголовный суд Верховного Суда оправдал генерала Виктора Назарова в делу сбитого украинского самолета Ил-76 в небе над аэропортом оккупированного Луганска. Его судили за решение направить самолет в луганский аэропорт.

Источник: Верховный Суд в Telegram

Детали: В частности, 21 мая Кассационный суд отменил решения предыдущих инстанций и закрыл уголовное производство из-за отсутствия в действиях Азарова уголовного преступления.

Кроме того, решение суда было мотивировано тем, что вывод предыдущих судов о том, что Назаров имел возможность предотвратить катастрофу самолета и гибели 49 военных был неправильным.

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