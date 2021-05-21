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Росія засудила кримчанина Яцкіна до 11 років колонії

П'ятниця, 21 травня 2021, 13:46
Росія засудила кримчанина Яцкіна до 11 років колонії

Обвинувачений у державній зраді український громадянин житель Криму Іван Яцкін у Росії отримав 11 років колонії.

Джерело: російське видання ТАСС, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова

Деталі: Рішення виніс 21 травня підконтрольний окупантам Верховний суд Криму.

"Вироком Верховного суду Республіки Крим житель республіки Іван Яцкін визнаний винним в інкримінованому йому діянні. Йому призначено покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з обмеженням свободи на 1 рік. З відбуванням покарання в колонії суворого режиму", - сказав співрозмовник російського агентства.

Він також уточнив, що вирок законної сили ще не набрав.

Український омбудсман Людмила Денісова наголошує, що цей незаконний вирок так званого суду є демонстрацією системних політичних репресій окупаційної влади стосовно українських громадян, які вільно висловлюють проукраїнську позицію на території тимчасово окупованого Криму.

Вона закликала міжнародну спільноту відреагувати на незаконне судилище та посилити тиск на РФ задля захисту прав громадян, які залишилися проживати на території тимчасово окупованого Криму та звільнити усіх незаконно утримуваних країною-агресором громадян України.

Що передувало: Російські спецслужби у жовтні 2019 року затримали й таємно вивезли з анексованого Криму Івана Яцкіна, звинуватили його в "держзраді".

Яцкін свою провину не визнає. За словами адвоката, у його підзахисного два громадянства - російське і українське.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримРосіяв'язниця
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