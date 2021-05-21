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Россия осудила крымчанина Яцкина к 11 годам колонии

Пятница, 21 мая 2021, 13:46
Россия осудила крымчанина Яцкина к 11 годам колонии

Обвиняемый в государственной измене украинский гражданин житель Крыма Иван Яцкин в России получил 11 лет колонии.

Источник: российское издание ТАСС, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова

Детали: Решение вынес 21 мая подконтрольный оккупантам Верховный суд Крыма.

"Приговором Верховного суда Республики Крым житель республики Иван Яцкин признан виновным в инкриминируемом ему деянии. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год. С отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказал собеседник российского агентства.

Он также уточнил, что приговор в законную силу не вступил.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова отмечает, что этот незаконный приговор так называемого суда является демонстрацией системных политических репрессий оккупационных властей в отношении украинских граждан, которые свободно выражают проукраинскую позицию на территории временно оккупированного Крыма.

Она призвала международное сообщество отреагировать на незаконное судилище и усилить давление на РФ для защиты прав граждан, оставшихся проживать на территории временно оккупированного Крыма и освободить всех незаконно удерживаемых страной-агрессором граждан Украины.

Что предшествовало: Российские спецслужбы в октябре 2019 задержали и тайно вывезли из аннексированного Крыму Ивана Яцкина, обвинили его в "госизмене".

Яцкин свою вину не признает. По словам адвоката, у его подзащитного два гражданства - российское и украинское.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымРосcиятюрьма
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