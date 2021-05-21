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Мінкульт визначив 22 проєкти "Великої реставрації", які втілять у 2021 році

П'ятниця, 21 травня 2021, 13:58
Мінкульт визначив 22 проєкти Великої реставрації, які втілять у 2021 році

Міністерство культури та інформаційної політики України визначило 22 проєкти, які будуть реалізовані у 2021 році в рамках проєкту "Велика реставрація".

Джерело: повідомлення МКІП

Деталі: Список проектів затверджувала експертна група. Невдовзі очікується оголошення про початок другого відбору проєктів в рамках "Великої реставрації".

У списку зокрема є об’єкти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, фортеці у місті Хотин, Національний художній музей у Києві, об’єкти Софійського собору, Жовківський замок, замковий комплекс в Підгірцях, замковий комплекс в Олеську, "Будинок музею Т. Г. Шевченка" у Каневі, сцена театру ім. М. Заньковецької у Львові та інші.  

У МКІП повідомляють, що працюють над внесенням змін до законодавства, що дасть можливість об'єктам комунальної форми власності взяти участь у програмі.

Передісторія:

  • 18 травня Міністерство культури та інформаційної політики оголосило перелік із 109 об’єктів з урахуванням рейтингу, що взяли участь у відборі в рамках проекту "Велика Реставрація".

Знати більше: "Велика реставрація": Фоменко розповіла, як відбирають об'єкти

"Українська правда" у Threads

Теми: історіякультура
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