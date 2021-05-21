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Минкульт определил 22 проекта "Большой реставрации", которые воплотят в 2021 году

Пятница, 21 мая 2021, 13:58
Минкульт определил 22 проекта Большой реставрации, которые воплотят в 2021 году

Министерство культуры и информационной политики Украины определило 22 объекта, которые будут реставрироваться в 2021 году в рамках проекта "Большая реставрация".

Источник: сообщение МКИП

Детали: Список проектов утверждала экспертная группа. Вскоре ожидается объявление о начале второго отбора проектов в рамках "Большой реставрации".

В списке в частности есть объекты Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, крепости в городе Хотин, Национальный художественный музей в Киеве, объекты Софийского собора, Жолковский замок, замковый комплекс в Подгорцах, замковый комплекс в Олеську, "Дом музей Т. Г. Шевченко" в Каневе, сцена театра им. М. Заньковецкой во Львове и другие.

В МКИП сообщают, что работают над внесением изменений в законодательство, чтобы разрешить объектам коммунальной формы собственности принять участие в программе.

Предыстория:

  • 18 мая Министерство культуры и информационной политики объявило список из 109 объектов с учетом рейтинга, принявших участие в отборе в рамках проекта "Большая Реставрация".

Знать больше: "Большая реставрация": Фоменко рассказала, как отбирают объекты

Украинская правда

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Темы: историякультура
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