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Бойовики вдруге за місяць обстріляли житлові райони Мар’їнки

П'ятниця, 21 травня 2021, 16:29
Бойовики вдруге за місяць обстріляли житлові райони Мар’їнки

Збройні формування Росії ввечері 20 травня обстріляли житлові райони Мар’їнки зі станкового протитанкового гранатомета – минулося без жертв. 

Джерело: штаб ООС

Деталі: Вогонь вівся з населеного пункту шахта Трудівська, що на околиці Донецька.

Від вибуху шести гранат збитки отримали мирні мешканці, що проживають на двох вулицях населеного пункту. Також одна місцева звернулась до поліції через пошкодження даху її будинку. 

 

Вже 21 травня офіцери спостережної групи "Мар’їнка" Української сторони СЦКК зафіксували пошкодження. Зокрема, було виявлено пошкоджене вікно в одному із будинків на вулиці Донецька та два дахи будинків, що постраждали від обстрілів. Також залишились вирви від вибухів гранат. 

 

В штабі наголошують, що це вже другий обстріл Мар’їнки за поточний місяць. Так, 8 травня окупанти випустили 6 снарядів з гармати МТ-12 "Рапіра" калібру 100 мм по цьому населеному пункту.

Про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК проінформувала СММ ОБСЄ.

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі
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