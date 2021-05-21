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Боевики второй раз за месяц обстреляли жилые районы Марьинки

Пятница, 21 мая 2021, 16:29
Боевики второй раз за месяц обстреляли жилые районы Марьинки

Вооруженные формирования России вечером 20 мая обстреляли жилые районы Марьинки со станковой противотанкового гранатомета – обошлось без жертв.

Источник: штаб ООС

Детали: Огонь велся из населенного пункта шахта Трудовская на окраине Донецка.

От взрыва шести гранат убытки получили мирные жители, проживающие на двух улицах населенного пункта. Также одна местная обратилась в полицию из-за повреждения крыши ее дома.

 

Уже 21 мая офицеры наблюдательного группы "Марьинка" украинской стороны СЦКК зафиксировали повреждения. В частности, было обнаружено поврежденное окно в одном из домов на улице Донецка и две крыши домов, что также пострадали от обстрелов. Также остались воронки от взрывов гранат.

 

В штабе отмечают, что это уже второй обстрел Марьинки за текущий месяц. Так, 8 мая оккупанты выпустили 6 снарядов из пушки МТ-12 "Рапира" калибра 100 мм по этому населенному пункту.

Обо всех нарушениях режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ.

Украинская правда

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Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе
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