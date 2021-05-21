Шойгу заявив, що Росія почала виготовляти бойових роботів

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія почала серійне виробництва бойових роботів з штучним інтелектом.

Джерело: російський "Інтерфакс", який цитує виступ Шойгу з марафону "Нові знання"

Пряма мова: "Почалося серійне виробництво бойових роботів. З'явилися вже не просто експериментальні зразки, а роботи, яких дійсно можна показувати в фантастичних фільмах, коли він в змозі самостійно воювати".

"Я не можу обійти і те, що називається зброя завтрашнього дня. Тут теж йде велика робота".

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