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Шойгу заявив, що Росія почала виготовляти бойових роботів

П'ятниця, 21 травня 2021, 18:58

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія почала серійне виробництва бойових роботів з штучним інтелектом.

Джерело: російський "Інтерфакс", який цитує виступ Шойгу з марафону "Нові знання"

Пряма мова: "Почалося серійне виробництво бойових роботів. З'явилися вже не просто експериментальні зразки, а роботи, яких дійсно можна показувати в фантастичних фільмах, коли він в змозі самостійно воювати".

"Я не можу обійти і те, що називається зброя завтрашнього дня. Тут теж йде велика робота".

Передісторія:

  • У липні 2020 року президент РФ Володимир Путін заявив, що військово-морський флот Росії отримає гіперзвукову зброю, що не має аналогів у світі.

Теми: Росіяарміязброя


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