Шойгу заявил, что Россия начала производить боевых роботов
Пятница, 21 мая 2021, 18:58
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия начала серийное производства боевых роботов с искусственным интеллектом.
Источник: российский "Интерфакс", который цитирует выступление Шойгу по марафону "Новые знания"
Прямая речь: "Началось серийное производство боевых роботов. Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать".
"Я не могу обойти и то, что называется оружие завтрашнего дня. Здесь тоже идет большая работа".
Предыстория:
- В июле 2020 президент РФ Владимир Путин заявил, что военно-морской флот России получит гиперзвуковую оружие, не имеющее аналогов в мире.