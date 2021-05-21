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Шойгу заявил, что Россия начала производить боевых роботов

Пятница, 21 мая 2021, 18:58
Шойгу заявил, что Россия начала производить боевых роботов

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия начала серийное производства боевых роботов с искусственным интеллектом.

Источник: российский "Интерфакс", который цитирует выступление Шойгу по марафону "Новые знания"

Прямая речь: "Началось серийное производство боевых роботов. Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать".

"Я не могу обойти и то, что называется оружие завтрашнего дня. Здесь тоже идет большая работа".

Предыстория:

  • В июле 2020 президент РФ Владимир Путин заявил, что военно-морской флот России получит гиперзвуковую оружие, не имеющее аналогов в мире.

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Темы: Росcияармияоружие
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