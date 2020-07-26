Путін заявив, що Росія матиме унікальну гіперзвукову зброю

Президент РФ Володимир Путін заявив, що військово-морський флот Росії отримає гіперзвукову зброю, що не має аналогів у світі.

Джерело: Путін на головному військово-морському параді в Санкт-Петербурзі, повідомляє "Інтерфакс"

Пряма мова: "Унікальні переваги і підвищення бойових можливостей флоту будуть досягатися за рахунок широкого впровадження передових цифрових технологій, гіперзвукових ударних комплексів, які не мають аналогів у світі, безпілотних підводних апаратів, за рахунок найефективніших засобів оборони".

Деталі: У неділю в Міноборони РФ розповіли "Інтерфаксу", що нова гіперзвукова морська ракета "Циркон" успішно завершує випробування.

Дослівно Міноборони РФ: "Проведені з фрегата "Адмірал Флоту Радянського Союзу Горшков" випробувальні пуски підтвердили унікальні тактико-технічні характеристики даної ракети по дальності і точності стрільби, а також гіперзвукової швидкості її польоту".

Що передувало: В лютому цього року міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що в Росії на Північному флоті тривають випробування новітньої гіперзвукової зброї.

24 лютого 2019 року провідний пропагандист РФ Дмитро Кисельов у програмі "Вести недели" на "Россия-1" перелічив цілі на узбережжях США, по яких можуть вдарити російські гіперзвукові ракети "Циркон" – зокрема, Пентагон у Вашингтоні, пункт управління президента США і командний центр Комітету начальників штабів у Форт-Рітчі (штат Меріленд).