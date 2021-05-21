Зеленский ввел в действие санкции против боевиков, оккупантов и "воров в законе"

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая о применении персональных санкций против 674 человек и 138 компаний.

Источник: указ №203/2021

Детали: Зеленский поручил Кабмину, СБУ и НБУ обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций.

Среди тех, против кого ввели санкции, главари Денис Пушилин и Леонид Пасечник, так называемый "глава" оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов и другие.

Санкции против людей введены бессрочно.

Среди компаний, против которых ввели санкции на три года, телекомпании "Звезда", "НТВ", "Первый канал", "РЕН ТВ" и другие, компания "Яндекс".

Что было раньше: 14 августа стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны вводит специальные санкции к лицам, которые имеют статус "вор в законе".