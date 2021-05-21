Окупанти поранили двох військових на Донбасі, ще один травмувався
П'ятниця, 21 травня 2021, 23:57
21 травня в районі проведення операції Об'єднаних сил внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації поблизу Луганського двоє військовослужбовців ЗСУ отримали поранення та один бойове травмування.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Зазначається, що воїнів евакуювали до лікарні, їхній стан задовільний.
На обстріли противника ЗСУ відкрили вогонь у відповідь.
На місці події працюють посадові особи військової частини та група оперативного реагування Військової служби правопорядку.
Українська правда