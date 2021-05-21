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Окупанти поранили двох військових на Донбасі, ще один травмувався

П'ятниця, 21 травня 2021, 23:57

21 травня в районі проведення операції Об'єднаних сил внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації поблизу Луганського двоє військовослужбовців ЗСУ отримали поранення та один бойове травмування.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зазначається, що воїнів евакуювали до лікарні, їхній стан задовільний.

На обстріли противника ЗСУ відкрили вогонь у відповідь.

На місці події працюють посадові особи військової частини та група оперативного реагування Військової служби правопорядку.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійна


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