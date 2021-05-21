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Оккупанты ранили двух военных на Донбассе, еще один травмирован

Пятница, 21 мая 2021, 23:57

21 мая в районе проведения операции Объединенных сил в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации вблизи Луганского двое военнослужащих ВСУ получили ранения и один боевое травмирование.

Источник: штаб ООС

Детали: Отмечается, что воинов эвакуировали в больницу, их состояние удовлетворительное.

На обстрелы противника ВСУ открыли огонь.

На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна


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