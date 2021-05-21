Оккупанты ранили двух военных на Донбассе, еще один травмирован
Пятница, 21 мая 2021, 23:57
21 мая в районе проведения операции Объединенных сил в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации вблизи Луганского двое военнослужащих ВСУ получили ранения и один боевое травмирование.
Источник: штаб ООС
Детали: Отмечается, что воинов эвакуировали в больницу, их состояние удовлетворительное.
На обстрелы противника ВСУ открыли огонь.
На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка.
Украинская правда