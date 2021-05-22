США наложили санкции на российские суда и компании, связанные с Nord Stream 2

США включили в список санкций ряд российских судов и компании, связанные с реализацией проекта "Северный поток-2".

Источник: Минфин США

Детали: В частности, под санкции попали российские Морская спасательная служба, ООО "Мортранссервис", ООО "Самарский теплоэнергетический фонд".

Кроме того, в список санкции попали судна Akademik Cherskiy, Artemis Offschore, Bakhtemir, Baltiyskiy Issledovatel, Finval, Kapitan Beklemishev, Murman, Narval, Sivuch, Spasatel Karev, Umka, Vladislav Strizhov, Yury Topchev. Последние два вошли в список Specially Designated Nationals, фигурантам которого запрещен въезд в США, активы на территории страны должны быть заблокированы, запрещается вести любые дела и заключать сделки. Vladislav Strizhov и Yury Topchev связаны с ООО "Коксохимтранс", которое уже было в сакнционном списке.

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