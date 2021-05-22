Кількість загиблих від COVID-19 у Південній Америці сягнула мільйона — Reuters

Кількість загиблих від COVID-19 в Латинській Америці і Карибському басейні перевищила мільйон.

Джерело: підрахунок Reuters

Деталі: Зазначається, що хоча Індія переживає один з найгірших спалахів пандемії в світі, при падінні захворюваності в Європі, Азії та Північній Америці і незмінному рівні в Африці Південна Америка є єдиним регіоном, де швидко росте кількість нових інфекцій на душу населення.

Видання повідомляє, що 8 країн, де зареєстровано найбільшу кількість смертей від COVID-19 на душу населення за останній тиждень – знаходяться в Латинській Америці.

В середньому в травні 31% випадків смерті від COVID-19 в світі припав на Латинську Америку і Карибський басейн, де проживає 8,4% світового населення.

Нагадаємо: 16 травня Аргентина витіснила США з трійки країн, де найбільше нових COVID-інфікувань. Зараз там також знаходиться Бразилія.