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Кількість загиблих від COVID-19 у Південній Америці сягнула мільйона — Reuters

Субота, 22 травня 2021, 02:10
Кількість загиблих від COVID-19 у Південній Америці сягнула мільйона — Reuters

Кількість загиблих від COVID-19 в Латинській Америці і Карибському басейні перевищила мільйон.

Джерело: підрахунок Reuters

Деталі: Зазначається, що хоча Індія переживає один з найгірших спалахів пандемії в світі,  при падінні захворюваності в Європі, Азії та Північній Америці і незмінному рівні в Африці Південна Америка є єдиним регіоном, де швидко росте кількість нових інфекцій на душу населення.

Видання повідомляє, що 8 країн, де зареєстровано найбільшу кількість смертей від COVID-19 на душу населення за останній тиждень – знаходяться в Латинській Америці.

В середньому в травні 31% випадків смерті від COVID-19 в світі припав на Латинську Америку і Карибський басейн, де проживає 8,4% світового населення.

Нагадаємо: 16 травня Аргентина витіснила США з трійки країн, де найбільше нових COVID-інфікувань. Зараз там також знаходиться Бразилія.

Теми: коронавірус
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