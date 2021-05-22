Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Количество погибших от COVID-19 в Южной Америке достигло миллиона — Reuters

Суббота, 22 мая 2021, 02:10

Количество погибших от COVID-19 в Латинской Америке и Карибском бассейне превысило миллион.

Источник: подсчет Reuters

Детали: Отмечается, что хотя Индия переживает одну из худших вспышек пандемии в мире, при падении заболеваемости в Европе, Азии и Северной Америке и неизменном уровне в Африке Южная Америка является единственным регионом, где быстро растет число новых инфекций на душу населения. 

Издание сообщает, что 8 стран, где зарегистрировано наибольшее количество смертей от COVID-19 на душу населения за последнюю неделю - находятся в Латинской Америке.

В среднем в мае 31% случаев смерти от COVID-19 в мире пришелся на Латинскую Америку и Карибский бассейн, где проживает 8,4% мирового населения.

Напомним: 16 мая Аргентина вытеснила США из тройки стран, где больше всего новых COVID-инфицирований. Сейчас там также находится Бразилия.

Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

США наложили санкции на российские суда и компании, связанные с Nord Stream 2

инфографикаМиллионы за ремонты, которых не было: глава ГФС объяснил обыски в Киеве

Кабмин переименовал Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства

Новости 21 мая: апелляция Медведчука, протесты на Подоле

ЕС и США вместе поговорили с Банковой и Разумковым о судебной реформе

Премия имени Георгия Гонгадзе объявила победителя 2021 года

Все новости...
коронавирус
COVID-19: Германия объявила Великобританию зоной, вызывающей "опасения"
Pfizer обещает странам со средним уровнем доходов вакцину за пол цены
ЕС пожертвует 100 млн доз вакцин бедным странам
Последние новости
02:10
Количество погибших от COVID-19 в Южной Америке достигло миллиона — Reuters
01:18
COVID-19: Германия объявила Великобританию зоной, вызывающей "опасения"
00:30
США наложили санкции на российские суда и компании, связанные с Nord Stream 2
23:57
Оккупанты ранили двух военных на Донбассе, еще один травмирован
23:41
инфографикаМиллионы за ремонты, которых не было: глава ГФС объяснил обыски в Киеве
23:02
Глава МИД Литвы: партнерам стоит заверить Украину, что у нее есть путь к членству в НАТО
22:34
фотоВлиятельного "вора в законе" "Умку" арестовали без права залога
22:11
Новости экономики: "Роттердам+" снова закрыли, импорт э/э из РФ могут запретить
21:59
Кабмин переименовал Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства
21:46
Кулеба рассказал, чего ждет от венгерского председательства в Совете Европы
Все новости...