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Количество погибших от COVID-19 в Южной Америке достигло миллиона — Reuters

Суббота, 22 мая 2021, 02:10
Количество погибших от COVID-19 в Южной Америке достигло миллиона — Reuters

Количество погибших от COVID-19 в Латинской Америке и Карибском бассейне превысило миллион.

Источник: подсчет Reuters

Детали: Отмечается, что хотя Индия переживает одну из худших вспышек пандемии в мире, при падении заболеваемости в Европе, Азии и Северной Америке и неизменном уровне в Африке Южная Америка является единственным регионом, где быстро растет число новых инфекций на душу населения. 

Издание сообщает, что 8 стран, где зарегистрировано наибольшее количество смертей от COVID-19 на душу населения за последнюю неделю - находятся в Латинской Америке.

В среднем в мае 31% случаев смерти от COVID-19 в мире пришелся на Латинскую Америку и Карибский бассейн, где проживает 8,4% мирового населения.

Напомним: 16 мая Аргентина вытеснила США из тройки стран, где больше всего новых COVID-инфицирований. Сейчас там также находится Бразилия.

Темы: коронавирус
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