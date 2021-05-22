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COVID-19 у світі: Понад 600 тисяч нових хворих, половина — в Індії

Субота, 22 травня 2021, 05:38
COVID-19 у світі: Понад 600 тисяч нових хворих, половина — в Індії
nationalgeographic.com

За добу 20 травня у світі зареєстрували  619 537 нових випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії – 254 395 нових випадків, у Бразилії – 77 598 випадків, в Аргентині – 35 468.

Крім того, у США – 29 014 нових випадків, а в Колумбії – 14 838.

 

Україна знаходиться на 19 місці у світі 4 984 хворими – між Перу (5 206) та Іспанією (4 792). Серед європейських країн Україна на 5 місці.

Померли за добу 12 705 людей у світі. За щоденною кількістю померлих Україна – на 11 місці у світі і на третьому – в Європі.

Досі хворіють 15,7 млн людей, однак одужали - 147,2 млн.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 20 травня в Україні зафіксували 4 984 нових випадків захворювання COVID-19. 1 785 осіб - госпіталізували. Летальних випадків – 202; одужало – 12 845 осіб.

Українська правда

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Теми: коронавірус
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