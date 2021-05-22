COVID-19 в мире: Более 600 тысяч новых больных, половина — в Индии

За сутки 20 мая в мире зарегистрировали 619 537 новых случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Индии - 254 395 новых случаев, в Бразилии - 77 598 случаев, в Аргентине - 35 468.

Кроме того, в США - 29 014 новых случаев, а в Колумбии - 14 838.

Украина находится на 19 месте в мире 4 984 больными - между Перу (5 206) и Испанией (4 792). Среди европейских стран Украина на 5 месте.

Умерли за сутки 12 705 человек в мире. По ежедневному количеству умерших Украина - на 11 месте в мире и на третьем - в Европе.

До сих пор болеют 15,7 млн человек, однако выздоровели - 147,2 млн.

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Напомним: 20 мая в Украине зафиксировали 4 984 новых случаев заболевания COVID-19. 1 785 человек - госпитализировали. Летальных случаев - 202; выздоровели - 12 845 человек.