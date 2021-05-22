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Індія просить соцмережі видалити згадки про “індійський” COVID-19 — ЗМІ

Субота, 22 травня 2021, 07:08
Індія просить соцмережі видалити згадки про “індійський” COVID-19 — ЗМІ

Міністерство інформаційних технологій Індії направило всім компаніям соціальних мереж лист з проханням видалити будь-який контент, який стосується "індійського варіанту" коронавірусу.

Джерело: Reuters з посиланням на неопублікований лист МІТ та джерела

Деталі: Всесвітня організація охорони здоров'я заявила 11 травня, що варіант COVID-19 B.1.617, вперше виявлений в Індії в минулому році, класифікується як варіант, що викликає глобальну стурбованість. Уряд Індії заявив, що повідомлення медіа, де використовується термін "індійський варіант", були безпідставні, заявивши, що ВООЗ класифікувала цей варіант як B.1.617.

МІТ Індії попросило компанії "видалити весь контент", який називає або має на увазі "індійський варіант", оскільки "це повністю брехня. Немає такого варіанту COVID-19, науково цитованого як такої Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). ВООЗ не пов'язала термін "індійський варіант" з варіантом коронавірусу B.1.617 в жодному своєму повідомленні".

Джерело в уряді Індії повідомило, що такі згадки "індійського варіанту" викликають нерозуміння і завдають шкоди іміджу країни.

Один з керівників однієї з соціальних мереж сказав, що буде складно видалити весь контент, який використовує це слово, оскільки таких повідомлень будуть сотні тисяч, додавши, що такий крок призведе до подальшої цензурі на основі ключових слів.

Зазначається, що у світі лікарі та експерти в області охорони здоров'я зазвичай посилаються на варіанти COVID-19 залежно від того, де їх виявили – наприклад, варіанти для Південної Африки і Бразилії.

Нагадаємо: Наприкінці квітня на вимогу уряду Індії Twitter видалив понад  50 твітів, у яких критикують дії Індії в зв'язку з пандемією COVID-19.

"Українська правда" у Threads

Теми: Індіякоронавіруссоцмережі
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