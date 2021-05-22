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Индия просит соцсети удалить упоминания об "индийском" COVID-19 — СМИ

Суббота, 22 мая 2021, 07:08
Индия просит соцсети удалить упоминания об индийском COVID-19 — СМИ

Министерство информационных технологий Индии направило всем компаниям социальных сетей письмо с просьбой удалить любой контент, который касается "индийского варианта" коронавируса.

Источник: Reuters со ссылкой на неопубликованное письмо МИТ и источники

Детали: Всемирная организация здравоохранения заявила 11 мая, что вариант COVID-19 B.1.617, впервые обнаруженный в Индии в прошлом году, классифицируется как вариант, который вызывает глобальную озабоченность. Правительство Индии заявило, что сообщения медиа, где используется термин "индийский вариант", были беспочвенны, заявив, что ВОЗ классифицировала этот вариант как B.1.617.

МИТ Индии попросило компании "удалить весь контент", который называет или подразумевает "индийский вариант", поскольку "это полностью ложь. Нет такого варианта COVID-19, научно цитируемого как таковой Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). ВОЗ не связала термин "индийский вариант" с вариантом коронавируса B.1.617 ни в одном своем сообщении".

Источник в правительстве Индии сообщил, что такие упоминания "индийского варианта" вызывают непонимание и наносят ущерб имиджу страны.

Один из руководителей одной из социальных сетей сказал, что будет сложно удалить весь контент, который использует это слово, поскольку таких сообщений будут сотни тысяч, добавив, что такой шаг приведет к дальнейшей цензуре на основе ключевых слов.

Отмечается, что в мире врачи и эксперты в области здравоохранения обычно ссылаются на варианты COVID-19 в зависимости от того, где их обнаружили - например, варианты для Южной Африки и Бразилии.

Напомним: В конце апреля по требованию правительства Индии Twitter удалил более 50 твитов, в которых критикуют действия Индии в связи с пандемией COVID-19.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Индиякоронавируссоцсети
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