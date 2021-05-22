У Києві пройшов Транс-Марш, без спроб нападу не обійшлося

У Києві пройшов традиційний Транс-Марш, під час ходи кілька осіб намагалися напасти на учасників.

Джерело: Суспільне

Каріна Бугайченко /Суспільне

Деталі: У заході, організованому громадськими організаціями "КиївПрайд" та "Когорта", взяли участь близько 150 учасників.

За громадським порядком слідкували понад 400 представників поліції, Нацгвардії, патрульної поліції, поліції діалогу. Також там присутні загін швидкого реагування та громадські спостерігачі.

Крім того, на Михайлівській площі зібралися близько 200 противників маршу, серед яких, зокрема, представники праворадикальної організації "Традиції і порядок".

У центрі Києва проходить Транс-Марш, участь беруть близько 150 людей pic.twitter.com/ICfGy1gdUd — СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ 📰 (@suspilne_news) May 22, 2021

З Михайлівської площі учасники Транс-Маршу рушили до Європейської площі. Під час ходи кілька людей намагалися напасти на учасників заходу, однак поліція їх оперативно затримала.

Фінішували учасники маршу на Поштовій площі, де організовано спустилися у метро.

Каріна Бугайченко /Суспільне

Цьогорічний Транс-Марш пов’язаний з 25 травня 2019 року, коли Всесвітня організація охорони здоров’я виключила 11 діагнозів, пов’язаних з трансгендерністю, із категорії психічних захворювань.

Організатори нагадали, що на світовому рівні вже з початку наступного року набуває чинності Міжнародна класифікація хвороб (МКХ-11), проте вони переконані, що доки держави не зроблять конкретних кроків з її впровадження, таке набуття лишається радше символічним.

Учасники вимагають, зокрема, впровадити нову Міжнародну класифікацію хвороб в Україні, а також оновити чинний клінічний протокол і процедуру юридичного визнання гендеру відповідно до неї, зокрема, врегулювати можливості переходу для небінарних людей.