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В Киеве прошел Транс-Марш, без попыток нападения не обошлось

Суббота, 22 мая 2021, 14:49
Карина Бугайченко /Суспільне

В Киеве прошел традиционный Транс-Марш, во время шествия несколько человек пытались напасть на участников.

Источник: Суспільне

 
Карина Бугайченко /Суспільне

Детали: В мероприятии, организованном общественными организациями "КиевПрайд" и "Когорта", приняли участие около 150 человек.

За общественным порядком следили более 400 представителей полиции, Нацгвардии, патрульной полиции, полиции диалога. Также там присутствуют отряд быстрого реагирования и общественные наблюдатели.

Кроме того, на Михайловской площади собрались около 200 противников марша, среди которых, в частности, представители праворадикальной организации "Традиции и порядок".

С Михайловской площади участники Транс-Марша двинулись к Европейской площади. Во время шествия несколько человек пытались напасть на участников мероприятия, однако полиция их оперативно задержала.

Финишировали участники марша на Почтовой площади, где организовано спустились в метро.

 
Карина Бугайченко /Суспільне

В этом году Транс-Марш связан с 25 мая 2019 года, когда Всемирная организация здравоохранения исключила 11 диагнозов, связанных с трансгендерностью, из категории психических заболеваний.

Организаторы напомнили, что на мировом уровне уже с начала следующего года вступает в силу Международная классификация болезней (МКБ-11), однако они убеждены, что пока государства не сделают конкретных шагов по ее внедрению, такое вступление остается скорее символическим.

Участники требуют, в частности, внедрить новую Международную классификацию болезней в Украине, а также обновить действующий клинический протокол и процедуру юридического признания гендера в соответствии с ней, в частности, урегулировать возможности перехода для небинарных людей.

Темы: ЛГБТКиев


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