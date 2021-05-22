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Голова одеського суду заявив, що по вікнах його кабінету стріляли

Субота, 22 травня 2021, 15:56
Голова одеського суду заявив, що по вікнах його кабінету стріляли

Голова Приморського суду Одеси Сергій Кічмаренко повідомив, що по вікнах його кабінету стріляли невідомі.

Джерело: повідомлення Кічмаренка про втручання в діяльність судді, оприлюднене на сайті Вищої ради правосуддя

Деталі: Голова суду повідомив, що 17 травня увійшов до свого робочого кабінету і помітив, що одне з чотирьох вікон, розташоване в безпосередній близькості від робочого столу, було прострілене з невідомої зброї.

Дослівно: "Виходячи з характеру пошкодження скла, траєкторія польоту кулі була спрямована чітко по мені".

"Те, що сталося, я пов'язую зі своєю службовою діяльністю, а також перебуванням у моєму провадженні низки резонансних кримінальних справ".

Більше деталей: На думку судді, інцидент стався у період з вечора 14 травня по ранок 17 травня.

Він зазначив, що негайно повідомив про подію службу судової охорони й ГУНП в Одеській області. Поліція почала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 377 Кримінального кодексу (Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного).

Що передувало: 23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Сергію Стерненку покарання у вигляді 7 років і 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна у справі про викрадення людини.

9 квітня апеляційний суд змінив підсудному запобіжний захід, звільнивши його з-під варти під домашній арешт.

Українська правда

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Теми: Одесасуд
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