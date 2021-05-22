Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Глава одесского суда заявил, что по окнам его кабинета стреляли

Суббота, 22 мая 2021, 15:56

Председатель Приморского суда Одессы Сергей Кичмаренко сообщил, что по окнам его кабинета стреляли неизвестные.

Источник: сообщение Кичмаренко о вмешательстве в деятельность судьи, опубликованное на сайте Высшего совета правосудия

Детали: Председатель суда сообщил, что 17 мая вошел в свой рабочий кабинет и заметил, что одна из четырех окон, расположенное в непосредственной близости от рабочего стола, было прострелено из неизвестного оружия.

Дословно: "Исходя из характера повреждения стекла, траектория полета пули была направлена ​​четко по мне".

"То, что произошло, я связываю со своей служебной деятельностью, а также пребыванием в моем производстве ряда резонансных уголовных дел".

Больше деталей: По мнению судьи, инцидент произошел в период с вечера 14 мая по утро 17 мая.

Он отметил, что немедленно сообщил о происшествии службу судебной охраны и ГУНП в Одесской области. Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 377 Уголовного кодекса (Угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного).

Что предшествовало: 23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Сергею Стерненко наказание в виде 7 лет и 3 месяцев лишения свободы с конфискацией половины имущества по делу о похищении человека.

9 апреля апелляционный суд изменил подсудимому меру пресечения, освободив его из-под стражи под домашний арест.

Украинская правда
Темы: Одессасуд


powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоВ Киеве прошел Транс-Марш, без попыток нападения не обошлось

ЕС может начать делать заявления от имени 26 стран после серии вето Венгрии - СМИ

Оккупанты осудили украинского студента: хотел вернуть Крым Украине

фотоСтрельба на Львовщине: ранен полицейский и лесничие

МИД Украины: в Крыму достаточно воды для населения, виновата милитаризация

На востоке ранен украинский воин, состояние тяжелое

Все новости...
Одесса
Самолет МАУ совершил аварийную посадку в одесском аэропорту
В Одессу прибыл современный британский патрульный корабль
К морю на лето: новые поезда соединят Чернигов и Сумы с Одессой, а Львов с Бердянском
Последние новости
15:56
Глава одесского суда заявил, что по окнам его кабинета стреляли
15:32
СМИ: Socar предложит TERM-контракты украинским компаниям
15:20
"Будьмо!": Украина пригласила Макрона на бокал вина в Киев
14:49
фото, видеоВ Киеве прошел Транс-Марш, без попыток нападения не обошлось
14:23
В Украине до 26° тепла, но местами с дождями
13:52
COVID в Киеве: почти 300 новых случаев и 10 смертей
13:42
ЕС может начать делать заявления от имени 26 стран после серии вето Венгрии - СМИ
13:33
В Минфине хотят создать систему для прогнозирования остатков на ЕКС
13:27
Оккупанты осудили украинского студента: хотел вернуть Крым Украине
13:02
Байден назвал условия встречи с Ким Чен Ыном
Все новости...