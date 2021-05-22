Глава одесского суда заявил, что по окнам его кабинета стреляли

Председатель Приморского суда Одессы Сергей Кичмаренко сообщил, что по окнам его кабинета стреляли неизвестные.

Источник: сообщение Кичмаренко о вмешательстве в деятельность судьи, опубликованное на сайте Высшего совета правосудия

Детали: Председатель суда сообщил, что 17 мая вошел в свой рабочий кабинет и заметил, что одна из четырех окон, расположенное в непосредственной близости от рабочего стола, было прострелено из неизвестного оружия.

Дословно: "Исходя из характера повреждения стекла, траектория полета пули была направлена ​​четко по мне".

"То, что произошло, я связываю со своей служебной деятельностью, а также пребыванием в моем производстве ряда резонансных уголовных дел".

Больше деталей: По мнению судьи, инцидент произошел в период с вечера 14 мая по утро 17 мая.

Он отметил, что немедленно сообщил о происшествии службу судебной охраны и ГУНП в Одесской области. Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 377 Уголовного кодекса (Угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного).

Что предшествовало: 23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Сергею Стерненко наказание в виде 7 лет и 3 месяцев лишения свободы с конфискацией половины имущества по делу о похищении человека.

9 апреля апелляционный суд изменил подсудимому меру пресечения, освободив его из-под стражи под домашний арест.