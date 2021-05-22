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У Києві силовики жорстко затримали білоруського активіста й пригрозили депортацією

Субота, 22 травня 2021, 17:27
У Києві силовики жорстко затримали білоруського активіста й пригрозили депортацією

Білоруський активіст Петро Маркелов, який проживає в Україні вже кілька місяців, був затриманий під час акції біля білоруського посольства у Києві.

Джерело: Радыё Свабода

Деталі: Зазначається, що Маркелов мав намір перекинути через паркан посольства кілька мішків з гноєм.

Під час затримання активіст завив, що своїми діями він хоче привернути увагу до подій у Білорусі та до факту смерті політв'язня у білоруській тюрмі. Він наголосив, що його акція - проти посольства та білоруської влади, а не проти України.

Співробітники Національної гвардії України жорстоко затримали активіста, повалили його на землю та надягли кайданки.

Один з силовиків неодноразово кричав Маркелову, що його депортують за порушення громадського порядку. При чому робив він це російською мовою.

Пряма мова силовика: "Ты на Украине сейчас находишься! Ты понял? Ты понял меня? Ты на Украине находишься!"

 
Радіо Свобода
 

Нагадаємо: У Білорусі у колонії помер активіст Вітольд Ашурок, засуджений режимом Лукашенка до 5 років позбавлення волі за участь в акціях протесту.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьКиївопозиціяакції
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