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В Киеве силовики жестко задержали белорусского активиста и пригрозили депортацией

Суббота, 22 мая 2021, 17:27

Белорусский активист Петр Маркелов, который проживает в Украине уже несколько месяцев, был задержан во время одиночной акции у белорусского посольства в Киеве.

Источник: Радыё Свабода

Детали: Отмечается, что Маркелов намеревался перебросить через забор посольства несколько мешков с навозом.

Во время задержания активист завил, что своими действиями он хочет привлечь внимание к событиям в Беларуси и к факту смерти политзаключенного в белорусской тюрьме. Он отметил, что его акция - против посольства и белорусских властей, а не против Украины.

Сотрудники Нацгвардии Украины жестоко задержали активиста, повалили его на землю и надели наручники.

Один из силовиков неоднократно кричал Маркелову, что его депортируют за нарушение общественного порядка. При этом нацгвардеец обращался к белорусу на русском языке.

Прямая речь силовика: "Ты на Украине сейчас находишься! Ты понял? Ты понял меня? Ты на Украине находишься!"

 
 

Напомним: В Беларуси в колонии умер активист Витольд Ашурок, осужденный режимом Лукашенко до 5 лет лишения свободы за участие в акциях протеста.

Темы: БеларусьКиевоппозицияакции


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