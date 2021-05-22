В Киеве силовики жестко задержали белорусского активиста и пригрозили депортацией

Белорусский активист Петр Маркелов, который проживает в Украине уже несколько месяцев, был задержан во время акции у белорусского посольства в Киеве.

Источник: Радыё Свабода

Детали: Отмечается, что Маркелов намеревался перебросить через забор посольства несколько мешков с навозом.

Во время задержания активист завил, что своими действиями он хочет привлечь внимание к событиям в Беларуси и к факту смерти политзаключенного в белорусской тюрьме. Он отметил, что его акция - против посольства и белорусских властей, а не против Украины.

Сотрудники Нацгвардии Украины жестоко задержали активиста, повалили его на землю и надели наручники.

Один из силовиков неоднократно кричал Маркелову, что его депортируют за нарушение общественного порядка. При этом нацгвардеец обращался к белорусу на русском языке.

Прямая речь силовика: "Ты на Украине сейчас находишься! Ты понял? Ты понял меня? Ты на Украине находишься!"

Напомним: В Беларуси в колонии умер активист Витольд Ашурок, осужденный режимом Лукашенко до 5 лет лишения свободы за участие в акциях протеста.