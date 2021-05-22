Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве силовики жестко задержали белорусского активиста и пригрозили депортацией

Суббота, 22 мая 2021, 17:27
В Киеве силовики жестко задержали белорусского активиста и пригрозили депортацией

Белорусский активист Петр Маркелов, который проживает в Украине уже несколько месяцев, был задержан во время акции у белорусского посольства в Киеве.

Источник: Радыё Свабода

Детали: Отмечается, что Маркелов намеревался перебросить через забор посольства несколько мешков с навозом.

Во время задержания активист завил, что своими действиями он хочет привлечь внимание к событиям в Беларуси и к факту смерти политзаключенного в белорусской тюрьме. Он отметил, что его акция - против посольства и белорусских властей, а не против Украины.

Сотрудники Нацгвардии Украины жестоко задержали активиста, повалили его на землю и надели наручники.

Один из силовиков неоднократно кричал Маркелову, что его депортируют за нарушение общественного порядка. При этом нацгвардеец обращался к белорусу на русском языке.

Прямая речь силовика: "Ты на Украине сейчас находишься! Ты понял? Ты понял меня? Ты на Украине находишься!"

 
 

Напомним: В Беларуси в колонии умер активист Витольд Ашурок, осужденный режимом Лукашенко до 5 лет лишения свободы за участие в акциях протеста.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьКиевоппозицияакции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
Беларусь
В Минобороны Беларуси впервые рассказали о лагере, где ждут "вагнеровцев"
Лукашенко требует извинений от тех, кто называет его диктатором
В Литве предупредили об опасности поездок в Беларусь: разведка агрессивно вербует всех подряд
Последние новости
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
Все новости...
Реклама: