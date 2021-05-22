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Польща купить у Туреччини ударні безпілотники Bayraktar

Субота, 22 травня 2021, 18:41

Польща закупить 24 безпілотних бойових літальних апаратів Bayraktar у свого союзника по НАТО Туреччини.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Бойові дрони будуть озброєні протитанковими снарядами. Польща також купить пакет логістики та навчання разом з безпілотниками. Перші поставки очікуються в 2022 році.

Блащак сказав, що безпілотники мають атакувальні можливості і "зарекомендували себе у війнах в Східній Європі".

Угода буде підписана в ході майбутнього візиту президента Польщі Анджея Дуди в Туреччину, який почнеться в понеділок.

Польські іноземні військові контракти зазвичай отримують американські фірми. Згідно з даними Агентства з питань співробітництва в галузі безпеки, в 2020 фінансовому році Польща розмістила замовлення на американське військове обладнання на суму $4,7 мільярда.

Нагадаємо, одними із перших покупців такої безпілотної системи стали Катар та Україна. Контракт на поставку Bayraktar TB2 для українського війська був укладений після декількох років перемовин.

Нова партія турецьких дронів невдовзі надійде на озброєння Військово-морських сил ЗС України.

Україна в рамках домовленості з турецькою компанією Bayraktar про розміщення в країні виробництва безпілотних літальних апаратів шукає відповідний майданчик для такого підприємства.

Теми: ПольщаТуреччиназброя


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