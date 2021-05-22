Польша купит у Турции 24 ударных беспилотников Bayraktar

Польша закупит 24 беспилотных боевых летательных аппаратов Bayraktar у своего союзника по НАТО Турции.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Боевые дроны будут вооружены противотанковыми снарядами. Польша также купит пакет логистики и обучения вместе с беспилотниками. Первые поставки ожидаются в 2022 году.

Блащак сказал, что беспилотники обладают способностью к нападению и "зарекомендовали себя в войнах в Восточной Европе".

Сделка будет подписана в ходе предстоящего визита президента Польши Анджея Дуды в Турцию, который начнется в понедельник.

Польские иностранные военные контракты обычно получают американские фирмы. Согласно данным Агентства по сотрудничеству в области безопасности, в 2020 финансовом году Польша разместила заказы на американское военное оборудование на сумму $4,7 миллиарда .

Напомним, одними из первых покупателей такой беспилотной системы стали Катар и Украина. Контракт на поставку Bayraktar TB2 для украинской армии был заключен после нескольких лет переговоров.

Новая партия турецких беспилотников вскоре поступит на вооружение Военно-морских сил Украины.

Украина в рамках договоренности с турецкой компанией Bayraktar о размещении в стране производства беспилотных летательных аппаратов ищет соответствующую площадку для такого предприятия.