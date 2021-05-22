Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Польша купит у Турции 24 ударных беспилотников Bayraktar

Суббота, 22 мая 2021, 18:41

Польша закупит 24 беспилотных боевых летательных аппаратов Bayraktar у своего союзника по НАТО Турции.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Боевые дроны будут вооружены противотанковыми снарядами. Польша также купит пакет логистики и обучения вместе с беспилотниками. Первые поставки ожидаются в 2022 году.

Блащак сказал, что беспилотники обладают способностью к нападению и "зарекомендовали себя в войнах в Восточной Европе".

Сделка будет подписана в ходе предстоящего визита президента Польши Анджея Дуды в Турцию, который начнется в понедельник.

Польские иностранные военные контракты обычно получают американские фирмы. Согласно данным Агентства по сотрудничеству в области безопасности, в 2020 финансовом году Польша разместила заказы на американское военное оборудование на сумму $4,7 миллиарда .

Напомним, одними из первых покупателей такой беспилотной системы стали Катар и Украина. Контракт на поставку Bayraktar TB2 для украинской армии был заключен после нескольких лет переговоров.

Новая партия турецких беспилотников вскоре поступит на вооружение Военно-морских сил Украины.

Украина в рамках договоренности с турецкой компанией Bayraktar о размещении в стране производства беспилотных летательных аппаратов ищет соответствующую площадку для такого предприятия.

Темы: ПольшаТурцияоружие


powered by lun.ua
Главное сегодня

Польша купит у Турции 24 ударных беспилотников Bayraktar

видео, фотоВ Киеве силовики жестко задержали белорусского активиста и пригрозили депортацией

доповненоВ оккупированном Крыму произошло ЧП на военном аэродроме

фото, видеоВ Киеве прошел Транс-Марш, без попыток нападения не обошлось

ЕС может начать делать заявления от имени 26 стран после серии вето Венгрии - СМИ

Оккупанты осудили украинского студента: хотел вернуть Крым Украине

Все новости...
Польша
В Польше назвали непоследовательной позицию США в отношении "Северного потока-2"
Польша будет вакцинировать заробитчан из Украины на границе
"РФ повторяет преступления": заявление Украины, Литвы и Польши к годовщине депортации крымских татар
Последние новости
18:41
Польша купит у Турции 24 ударных беспилотников Bayraktar
18:33
Видео, фотоЕлизавета II посетила названный в ее честь авианосец
18:21
Война на Донбассе: гибридные войска РФ совершили 8 обстрелов, есть раненый
18:13
В первом квартале Украина импортировала автотранспорта почти на $1,2 миллиарда
17:54
Литва вышла из формата "17+1" с Китаем и призвала к этому другие страны ЕС
17:48
фотоВ Британии экоактивисты заблокировали распределительные центры McDonald's
17:27
видео, фотоВ Киеве силовики жестко задержали белорусского активиста и пригрозили депортацией
17:02
Несмотря на коронакризис в Европе увеличились продажи самолетов бизнес-авиации
16:41
доповненоВ оккупированном Крыму произошло ЧП на военном аэродроме
16:23
Иран не признает решение суда Канады, назвавшего катастрофу самолета МАУ терроризмом
Все новости...