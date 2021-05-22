Гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" ввечері в субботу відбудеться у Роттердамі на арені Ahoy. Україну на ньому представляє гурт Go_А, з уже впізнаваною піснею "Shum".

Джерело: Eurovision World

Деталі: Букмекери припускають, що Україна увійде у п'ятірку лідерів на Євробаченні. Також за їх даними, найбільше шансів на перемогу має Італія, а саме – гурт "Maneskin" з піснею "Zitti e buoni".

Проте варто зауважити, що прогнози букмекерів завжди орієнтовні, а при остаточному підрахунку балів часто трапляються сюрпризи.

Україна виступила під 19-м номером.

Трансляція розпочалася 22 травня о 22:00 за київським часом, її можна подивитися на двох українських телеканалах: UA: Перший та СТБ.

Окрім того, фінал наживо транслюється на сайті конкурсу і на фейсбук-сторінці "Євробачення" за цим посиланням.