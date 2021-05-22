Гранд-финал международного песенного конкурса "Евровидение" вечером в субботу состоится в Роттердаме на арене Ahoy. Украину на нем представляет группа Go_А, с уже узнаваемой песней "Shum".

Источник: Eurovision World

Детали: Букмекеры предполагают, что Украина войдет в пятерку лидеров на Евровидении. Также по их данным, больше всего шансов на победу имеет Италия, а именно - группа "Maneskin" с песней "Zitti e buoni".

Однако стоит заметить, что прогнозы букмекеров всегда ориентировочные, а при окончательном подсчете баллов часто случаются сюрпризы.

Украина выступила под 19-м номером.

Трансляция стартовала 22 мая в 22:00 по киевскому времени, ее можно посмотреть на двух украинских телеканалах: UA: Перший и СТБ.

Кроме того, финал онлайн транслируется на сайте конкурса и на фейсбук-странице "Евровидения".