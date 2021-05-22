Евровидение: украинская группа Go_А – среди лидеров. Где и когда смотреть конкурс
Гранд-финал международного песенного конкурса "Евровидение" вечером в субботу состоится в Роттердаме на арене Ahoy. Украину на нем представляет группа Go_А, с уже узнаваемой песней "Shum".
Источник: Eurovision World
Детали: Букмекеры предполагают, что Украина войдет в пятерку лидеров на Евровидении. Также по их данным, больше всего шансов на победу имеет Италия, а именно - группа "Maneskin" с песней "Zitti e buoni".
Однако стоит заметить, что прогнозы букмекеров всегда ориентировочные, а при окончательном подсчете баллов часто случаются сюрпризы.
Украина выступит под 19-м номером.
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Трансляция начнется 22 мая в 22:00 по киевскому времени, ее можно посмотреть на двух украинских телеканалах: UA: Перший и СТБ.
Кроме того, финал онлайн транслируется на сайте конкурса и на фейсбук-странице "Евровидения".