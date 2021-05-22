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Єгипет провів посередницькі переговори з палестинцями та Ізраїлем

Субота, 22 травня 2021, 22:33
Єгипет провів посередницькі переговори з палестинцями та Ізраїлем

Посередники від Єгипту в суботу провели переговори з урядом Ізраїлю і палестинськими представниками щодо перемир'я у секторі Гази.

Джерело: Associated Press з посиланням на єгипетського дипломата

Деталі: Видання зазначає, що у суботу можна спостерігати перший день реального припинення вогню, і єгипетські посередники провели переговори про зміцнення перемир'я.

Дипломат з Єгипту на умовах анонімності повідомив, що його країна відправила 2 групи переговірників, одну в Ізраїль, іншу - на палестинську територію. Він уточнив, що дискусії стосувалися узгодження заходів в секторі Гази та у Єрусалимі, які б не допустили б відновлення насильства.

Про результати консультацій джерело не повідомило.

Нагадаємо: Президент Сполучених Штатів Джо Байден привітав перемир’я між Ізраїлем і сектором Гази, а також пообіцяв надати допомогу Газі та поповнити ракетами ізраїльський "Залізний купол".

"Українська правда" в Threads

Теми: ІзраїльЄгипетвійнаСектор Газа
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