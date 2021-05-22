Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Єгипет провів посередницькі переговори з палестинцями та Ізраїлем

Субота, 22 травня 2021, 22:33

Посередники від Єгипту в суботу провели переговори з урядом Ізраїлю і палестинськими представниками щодо перемир'я у секторі Гази.

Джерело: Associated Press з посиланням на єгипетського дипломата

Деталі: Видання зазначає, що у суботу можна спостерігати перший день реального припинення вогню, і єгипетські посередники провели переговори про зміцнення перемир'я.

Дипломат з Єгипту на умовах анонімності повідомив, що його країна відправила 2 групи переговірників, одну в Ізраїль, іншу - на палестинську територію. Він уточнив, що дискусії стосувалися узгодження заходів в секторі Гази та у Єрусалимі, які б не допустили б відновлення насильства.

Про результати консультацій джерело не повідомило.

Нагадаємо: Президент Сполучених Штатів Джо Байден привітав перемир’я між Ізраїлем і сектором Гази, а також пообіцяв надати допомогу Газі та поповнити ракетами ізраїльський "Залізний купол".

Теми: ІзраїльЄгипетвійнаСектор Газа


powered by lun.ua
Головне сьогодні

США очікує продовження міцного партнерства з Україною на морі

Євробачення: український гурт Go_А – серед лідерів. Де дивитися конкурс

фотоСтрілянина в Умані: постраждали двоє хасидів

відеоСБУ взялася за плівки з розмовами Медведчука, опублікованими Bihus.Info

Відео, фотоЄлизавета ІІ відвідала названий на її честь авіаносець

Відео, фотоУ Києві силовики жорстко затримали білоруського активіста й пригрозили депортацією

Усі новини...
Ізраїль
Ізраїль та ХАМАС домовилися про перемир'я
У Раді зареєстрували проєкт постанови про визнання ХАМАС терористами
У секторі Гази перебуває 1600 українців, частина просять про евакуацію – МЗС
Останні новини
22:57
За добудову Північного потоку-2 виступив один з провідних політиків Німеччини
22:33
Єгипет провів посередницькі переговори з палестинцями та Ізраїлем
21:59
США очікує продовження міцного партнерства з Україною на морі
21:30
Євробачення: український гурт Go_А – серед лідерів. Де дивитися конкурс
20:46
Німеччина має намір вивести на дороги безпілотні авто наступного року
20:34
фотоСтрілянина в Умані: постраждали двоє хасидів
19:56
Кіпр просить ЄС завадити відправленню човнів з мігрантами з Сирії
19:39
відеоСБУ взялася за плівки з розмовами Медведчука, опублікованими Bihus.Info
19:13
фотоВійська Японії провели масштабні навчання, відпрацювали захист своїх островів
18:41
Польща купить у Туреччини ударні безпілотники Bayraktar
Усі новини...