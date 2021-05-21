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Байден пообіцяв відновити ізраїльський "Залізний купол" і допомогти Газі

П'ятниця, 21 травня 2021, 03:49

Президент Сполучених Штатів Джо Байден привітав перемир’я між Ізраїлем і сектором Гази, також пообіцяв надати допомогу Газі та поповнити ракетами ізраїльський "Залізний купол".

Джерело: Reuters

Пряма мова Байдена: "Ми продовжуємо співпрацювати з Організацією Об'єднаних Націй та іншими міжнародними сторонами з метою надання швидкої гуманітарної допомоги і забезпечення міжнародної підтримки людей в Газі та її відновлення".

"Я вважаю, що палестинці та ізраїльтяни однаково гідні того, щоб жити безпечно і користуватися рівними свободами, процвітанням та демократією".

Деталі: Байден пообіцяв поповнити ізраїльську систему протиракетної оборони "Залізний купол".

Що ж до допомоги у відновленні сектора Гази, її США надаватимуть у партнерстві з Палестинською адміністрацією, а не ХАМАСом, який Штати називають терористичною організацією.

Президент США заявив, що мав 6 телефонних перемовин з прем’єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, а також спілкувався з Аббасом та президентом Єгипту Абдель Фаттахом аль-Сісі.

Крім того, представники Байдена встановили десятки контактів з іншими чиновниками у Перській затоці.

Передісторія:

  • 10 травня сектор Гази обстріляв територію Ізраїлю й отримав вогонь у відповідь.
  • Атака відбулася незадовго після палестинських протестів у Східному Єрусалимі проти запланованих виселень палестинців з району Шейх-Джаррах на користь єврейських поселенців.
  • Відтоді між Ізраїлем та сектором Гази тривають активні бойові дії.
  • Ізраїль і ХАМАС повідомили про укладення перемир'я в секторі Гази о 2 годині ночі в п'ятницю (02:00 за Києвом).

Теми: СШАБайденЗеленськийСектор Газа


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