Байден пообіцяв відновити ізраїльський "Залізний купол" і допомогти Газі
Президент Сполучених Штатів Джо Байден привітав перемир’я між Ізраїлем і сектором Гази, також пообіцяв надати допомогу Газі та поповнити ракетами ізраїльський "Залізний купол".
Джерело: Reuters
Пряма мова Байдена: "Ми продовжуємо співпрацювати з Організацією Об'єднаних Націй та іншими міжнародними сторонами з метою надання швидкої гуманітарної допомоги і забезпечення міжнародної підтримки людей в Газі та її відновлення".
"Я вважаю, що палестинці та ізраїльтяни однаково гідні того, щоб жити безпечно і користуватися рівними свободами, процвітанням та демократією".
Деталі: Байден пообіцяв поповнити ізраїльську систему протиракетної оборони "Залізний купол".
Що ж до допомоги у відновленні сектора Гази, її США надаватимуть у партнерстві з Палестинською адміністрацією, а не ХАМАСом, який Штати називають терористичною організацією.
Президент США заявив, що мав 6 телефонних перемовин з прем’єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, а також спілкувався з Аббасом та президентом Єгипту Абдель Фаттахом аль-Сісі.
Крім того, представники Байдена встановили десятки контактів з іншими чиновниками у Перській затоці.
Передісторія:
- 10 травня сектор Гази обстріляв територію Ізраїлю й отримав вогонь у відповідь.
- Атака відбулася незадовго після палестинських протестів у Східному Єрусалимі проти запланованих виселень палестинців з району Шейх-Джаррах на користь єврейських поселенців.
- Відтоді між Ізраїлем та сектором Гази тривають активні бойові дії.
- Ізраїль і ХАМАС повідомили про укладення перемир'я в секторі Гази о 2 годині ночі в п'ятницю (02:00 за Києвом).