Байден пообіцяв відновити ізраїльський "Залізний купол" і допомогти Газі

Президент Сполучених Штатів Джо Байден привітав перемир’я між Ізраїлем і сектором Гази, також пообіцяв надати допомогу Газі та поповнити ракетами ізраїльський "Залізний купол".

Джерело: Reuters

Пряма мова Байдена: "Ми продовжуємо співпрацювати з Організацією Об'єднаних Націй та іншими міжнародними сторонами з метою надання швидкої гуманітарної допомоги і забезпечення міжнародної підтримки людей в Газі та її відновлення".

"Я вважаю, що палестинці та ізраїльтяни однаково гідні того, щоб жити безпечно і користуватися рівними свободами, процвітанням та демократією".

Деталі: Байден пообіцяв поповнити ізраїльську систему протиракетної оборони "Залізний купол".

Що ж до допомоги у відновленні сектора Гази, її США надаватимуть у партнерстві з Палестинською адміністрацією, а не ХАМАСом, який Штати називають терористичною організацією.

Президент США заявив, що мав 6 телефонних перемовин з прем’єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, а також спілкувався з Аббасом та президентом Єгипту Абдель Фаттахом аль-Сісі.

Крім того, представники Байдена встановили десятки контактів з іншими чиновниками у Перській затоці.

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