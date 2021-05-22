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Египет провел посреднические переговоры с палестинцами и Израилем

Суббота, 22 мая 2021, 22:33

Посредники от Египта в субботу провели переговоры с правительством Израиля и палестинскими представителями о перемирии в секторе Газа.

Источник: Associated Press со ссылкой на египетского дипломата

Детали: Издание отмечает, что в субботу можно наблюдать первый день реального прекращения огня, и египетские посредники провели переговоры об укреплении перемирия.

Дипломат из Египта на условиях анонимности сообщил, что его страна отправила 2 группы переговорщиков, одну в Израиль, другую - на палестинскую территорию. Он уточнил, что дискуссии касались согласования мероприятий в секторе Газа и в Иерусалиме, которые не допустили бы возобновления насилия.

О результатах консультаций источник не сообщил.

Напомним: Президент Соединенных Штатов Джо Байден поздравил перемирие между Израилем и сектором Газа, также пообещал оказать помощь Газе и пополнить ракетами израильский "Железный купол".

Темы: ИзраильЕгипетвойнаСектор Газа


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