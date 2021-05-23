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Окупанти обстріляли приватний сектор Пісків, міна влучила в будинок

Неділя, 23 травня 2021, 01:14
Окупанти обстріляли приватний сектор Пісків, міна влучила в будинок
Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / facebook

22 травня російсько-окупаційні війська обстріляли цивільну інфраструктуру Пісків – під обстріл потрапив приватний сектор.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Окупанти стріляли з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм.

Зазначається, що о 6:55 у двір одного з місцевих мешканців влучила міна, при цьому вибуховою хвилею було вирвано ворота та пошкоджено огорожу. Господар вибіг на вулицю, щоб подивитися, що сталося, і, як зазначають у штабі ООС, саме цим врятував собі життя: наступна міна влучила в будинок. Вона пробила дах та здетонувала на горищі.

Внаслідок цього було зруйновано стелю вітальні, уламки пошкодили інші кімнати житлового будинку.

Також пошкоджено прилегле домогосподарство.

Про порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК проінформувала СММ ОБСЄ.

"Українська правда" у Threads

Теми: війнаДонбасРосія
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