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Оккупанты обстреляли частный сектор Песков, мина попала в дом

Воскресенье, 23 мая 2021, 01:14
Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / facebook

22 мая российско-оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру Песков - под обстрел попал частный сектор.

Источник: штаб ООС

Детали: Оккупанты стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм.

Отмечается, что в 6:55 во двор одного из местных жителей попала мина, при этом взрывной волной были вырваны ворота и повреждено ограждение. Хозяин выбежал на улицу, чтобы посмотреть, что произошло, и, как отмечают в штабе ООС, именно этим спас себе жизнь: следующая мина попала в дом. Она пробила крышу и сдетонировала на чердаке.

В результате было разрушено потолок гостиной, обломки повредили другие комнаты жилого дома.

Также повреждено прилегающее домохозяйство.

О нарушении режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ.

Темы: войнаДонбассРосcия


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