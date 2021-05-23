Оккупанты обстреляли частный сектор Песков, мина попала в дом

22 мая российско-оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру Песков - под обстрел попал частный сектор.

Источник: штаб ООС

Детали: Оккупанты стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм.

Отмечается, что в 6:55 во двор одного из местных жителей попала мина, при этом взрывной волной были вырваны ворота и повреждено ограждение. Хозяин выбежал на улицу, чтобы посмотреть, что произошло, и, как отмечают в штабе ООС, именно этим спас себе жизнь: следующая мина попала в дом. Она пробила крышу и сдетонировала на чердаке.

В результате было разрушено потолок гостиной, обломки повредили другие комнаты жилого дома.

Также повреждено прилегающее домохозяйство.

О нарушении режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ.