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Лідер хунти М'янми про затриману Аун Сан Су Чжі: Здорова і скоро з’явиться

Неділя, 23 травня 2021, 04:32
Лідер хунти М'янми про затриману Аун Сан Су Чжі: Здорова і скоро з’явиться

Лідер хунти М'янми Мін Аун Хлаїнг заявив, що затримана лідерка країни Аун  Сан Су Чжі здорова і за кілька днів з’явиться на судовому процесі.

Джерело: Reuters з посиланням на інтерв’ю  Мін Аун Хлаїнга Phoenix Television

Пряма мова: "Аун  Сан Су Чжі здорова. Вона вдома і здорова. Через кілька днів вона постане перед судом".

Деталі: У понеділок Аун  Сан Су Чжі має з’явитися до суду в столиці країни Найп'їдо. Поки що вона з’являлася тільки по відеозв'язку, і їй ще не дозволили поговорити безпосередньо зі своїми адвокатами.

Аун  Сан Су Чжі, лауреатка Нобелівської премії миру, належить до понад як 4 тисяч людей, затриманих після перевороту. Їй пред'явлено звинувачення в діапазоні від незаконного володіння раціями до порушення закону про державну таємницю.

Передісторія:

  • Військові захопили владу у М’янмі та затримали Аун Сан Су Чжі та інших лідерів держави.
  • В армії стверджують, що затримання високопосадовців є відповіддю на "фальсифікацію виборів" у листопаді минулого року, на яких перемогла партія  Аун Сан Су Чжі "Національна ліга за демократію". З того часу військові не визнавали їх результати. 
  • Після перевороту владу віддали військовому командиру Мін Аун Хлаїнгу.
  • У країні на рік запровадили надзвичайний стан, телефонний зв’язок не працює, а телебачення припинило ефір.

"Українська правда" у Threads

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