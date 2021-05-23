Лідер хунти М'янми про затриману Аун Сан Су Чжі: Здорова і скоро з’явиться

Лідер хунти М'янми Мін Аун Хлаїнг заявив, що затримана лідерка країни Аун Сан Су Чжі здорова і за кілька днів з’явиться на судовому процесі.

Джерело: Reuters з посиланням на інтерв’ю Мін Аун Хлаїнга Phoenix Television

Пряма мова: "Аун Сан Су Чжі здорова. Вона вдома і здорова. Через кілька днів вона постане перед судом".

Деталі: У понеділок Аун Сан Су Чжі має з’явитися до суду в столиці країни Найп'їдо. Поки що вона з’являлася тільки по відеозв'язку, і їй ще не дозволили поговорити безпосередньо зі своїми адвокатами.

Аун Сан Су Чжі, лауреатка Нобелівської премії миру, належить до понад як 4 тисяч людей, затриманих після перевороту. Їй пред'явлено звинувачення в діапазоні від незаконного володіння раціями до порушення закону про державну таємницю.

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