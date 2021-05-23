Лидер хунты Мьянмы о задержанной Аун Сан Су Чжи: Здоровая и скоро появится
Лидер хунты Мьянмы Мин Аун Хлаинг заявил, что задержанная лидер страны Аун Сан Су Чжи здоровая и через несколько дней появится на судебном процессе.
Источник: Reuters со ссылкой на интервью Мин Аун Хлаинга Phoenix Television
Прямая речь: "Аун Сан Су Чжи здорова. Она дома и здорова. Через несколько дней она предстанет перед судом".
Детали: В понедельник Аун Сан Су Чжи должна появиться в суд в столице страны Нейпьидо. Пока она появлялась только по видеосвязи, и ей еще не разрешили поговорить непосредственно со своими адвокатами.
Аун Сан Су Чжи, лауреат Нобелевской премии мира, принадлежит к более 4 тысячам человек, задержанным после переворота. Ей предъявлены обвинения в диапазоне от незаконного владения рациями до нарушения закона о государственной тайне.
Предыстория:
- Военные захватили власть в Мьянме и задержали Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства.
- В армии утверждают, что задержание чиновников является ответом на "фальсификации выборов" в ноябре прошлого года, на которых победила партия Аун Сан Су Чжи "Национальная лига за демократию". С тех пор военные не признавали их результаты.
- После переворота власть отдали военному командиру Мин Аун Хлаингу.
- В стране в год ввели чрезвычайное положение, телефонная связь не работает, а телевидение прекратило эфир.