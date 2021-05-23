Лидер хунты Мьянмы о задержанной Аун Сан Су Чжи: Здоровая и скоро появится

Лидер хунты Мьянмы Мин Аун Хлаинг заявил, что задержанная лидер страны Аун Сан Су Чжи здоровая и через несколько дней появится на судебном процессе.

Источник: Reuters со ссылкой на интервью Мин Аун Хлаинга Phoenix Television

Прямая речь: "Аун Сан Су Чжи здорова. Она дома и здорова. Через несколько дней она предстанет перед судом".

Детали: В понедельник Аун Сан Су Чжи должна появиться в суд в столице страны Нейпьидо. Пока она появлялась только по видеосвязи, и ей еще не разрешили поговорить непосредственно со своими адвокатами.

Аун Сан Су Чжи, лауреат Нобелевской премии мира, принадлежит к более 4 тысячам человек, задержанным после переворота. Ей предъявлены обвинения в диапазоне от незаконного владения рациями до нарушения закона о государственной тайне.

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