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Лидер хунты Мьянмы о задержанной Аун Сан Су Чжи: Здоровая и скоро появится

Воскресенье, 23 мая 2021, 04:32
Лидер хунты Мьянмы о задержанной Аун Сан Су Чжи: Здоровая и скоро появится

Лидер хунты Мьянмы Мин Аун Хлаинг заявил, что задержанная лидер страны Аун Сан Су Чжи здоровая и через несколько дней появится на судебном процессе.

Источник: Reuters со ссылкой на интервью Мин Аун Хлаинга Phoenix Television

Прямая речь: "Аун Сан Су Чжи здорова. Она дома и здорова. Через несколько дней она предстанет перед судом".

Детали: В понедельник Аун Сан Су Чжи должна появиться в суд в столице страны Нейпьидо. Пока она появлялась только по видеосвязи, и ей еще не разрешили поговорить непосредственно со своими адвокатами.

Аун Сан Су Чжи, лауреат Нобелевской премии мира, принадлежит к более 4 тысячам человек, задержанным после переворота. Ей предъявлены обвинения в диапазоне от незаконного владения рациями до нарушения закона о государственной тайне.

Предыстория:

  • Военные захватили власть в Мьянме и задержали Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства.
  • В армии утверждают, что задержание чиновников является ответом на "фальсификации выборов" в ноябре прошлого года, на которых победила партия Аун Сан Су Чжи "Национальная лига за демократию". С тех пор военные не признавали их результаты.
  • После переворота власть отдали военному командиру Мин Аун Хлаингу.
  • В стране в год ввели чрезвычайное положение, телефонная связь не работает, а телевидение прекратило эфир.

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