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У світі виявили менше 600 тисяч нових хворих на COVID-19

Неділя, 23 травня 2021, 06:01

За добу 21 травня у світі виявили 571 930 нових випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії – 243 777 випадків, у Бразилії – 71 283, в Аргентині – 32 171.

Крім того, у США – 19 639 заражень, у Колумбії – 18 737.

 

Україна знаходиться на 19 місці у світі з 4 606 хворими – між Італією (4 717) та ПАР (4 236). Серед європейських країн Україна – на 5 місці.

Померли за добу 10 807 людей у світі. За щоденною кількістю смертей Україна на 12 місці у світі і на третьому – у Європі.

Хворіють 15,5 млн людей, однак одужали – 147,9 млн.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 21 травня в Україні зафіксовано 4 606 нових випадків захворювань COVID-19, госпіталізовано 1 665 осіб, летальних випадків – 178, одужало – 12 586 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірус


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