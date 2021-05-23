У світі виявили менше 600 тисяч нових хворих на COVID-19

За добу 21 травня у світі виявили 571 930 нових випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії – 243 777 випадків, у Бразилії – 71 283, в Аргентині – 32 171.

Крім того, у США – 19 639 заражень, у Колумбії – 18 737.

Україна знаходиться на 19 місці у світі з 4 606 хворими – між Італією (4 717) та ПАР (4 236). Серед європейських країн Україна – на 5 місці.

Померли за добу 10 807 людей у світі. За щоденною кількістю смертей Україна на 12 місці у світі і на третьому – у Європі.

Хворіють 15,5 млн людей, однак одужали – 147,9 млн.

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Нагадаємо: 21 травня в Україні зафіксовано 4 606 нових випадків захворювань COVID-19, госпіталізовано 1 665 осіб, летальних випадків – 178, одужало – 12 586 осіб.