В Украине 4,6 тысячи новых случаев коронавируса

За сутки 21 мая в Украине зафиксировано 4606 новых случаев заболеваний COVID-19, госпитализированы 1665 человек, летальных случаев – 178, выздоровели – 12 586 человек.

Источник: Минздрав

Детали: За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (438), Харьковской (371), Львовской (344), Донецкой (334) и Киевской (303) областях.

В Киеве обнаружили 298 случаев коронавируса, 10 больных умерли.

Больше всего летальных случаев за сутки в Днепропетровской области – 29.

21 мая совершено 62 750 тестирований, из них методом ПЦР – 27 443 человека, методом ИФА – 11 957, экспресс-тестами – 23 350 человек.

Среди новых заболевших – 269 детей и 108 медработников.

Что предшествовало: За сутки 20 мая в Украине зафиксировали 4984 новых случаев заболеваний COVID-19, 1785 человек - госпитализировали.

Украина находится на 19 месте в мире и на 5 месте среди европейских стран по количеству новых случаев коронавируса.

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