Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В мире обнаружили меньше 600 тысяч новых больных COVID-19

Воскресенье, 23 мая 2021, 06:01

За сутки 21 мая в мире обнаружили 571 930 новых случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Индии - 243 777 случаев, в Бразилии - 71 283, в Аргентине - 32 171.

Кроме того, в США - 19 639 заражений, в Колумбии - 18 737.

 

Украина находится на 19 месте в мире c 4606 больными - между Италией (4717) и ЮАР (4 236). Среди европейских стран Украина - на 5 месте.

Умерли за сутки 10 807 человек в мире. По ежедневному количеству смертей Украина на 12 месте в мире и на третьем - в Европе.

Болеют 15,5 млн человек, однако выздоровели - 147,9 млн.

 Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 21 мая в Украине зафиксировано 4606 новых случаев заболеваний COVID-19, госпитализированы 1665 человек, летальных случаев - 178, выздоровели - 12586 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Победа в Евровидении-2021 досталась Италии, Украина — пятая

документБокс: бой между Усиком и Джошуа официально санкционирован WBO

За достройку Северного потока-2 выступил один из ведущих политиков Германии

видеоЕвровидение: украинская группа Go_А – среди лидеров. Где смотреть конкурс

фотоСтрельба в Умани: пострадали двое хасидов

видеоВ СБУ взялись за пленки с разговорами Медведчука, опубликованными Bihus.Info

Все новости...
коронавирус
COVID в Киеве: почти 300 новых случаев и 10 смертей
В Украине 4,6 тысячи новых случаев коронавируса
Индия просит соцсети удалить упоминания об "индийском" COVID-19 — СМИ
Последние новости
06:01
В мире обнаружили меньше 600 тысяч новых больных COVID-19
05:24
Двое мужчин начали стрельбу в Миннеаполисе: есть погибшие и раненые
04:32
Лидер хунты Мьянмы о задержанной Аун Сан Су Чжи: Здоровая и скоро появится
03:39
Virgin Galactic провела ключевой испытательный полет в космос
02:42
Блинкен поедет с визитом на Западный берег — Reuters
01:50
Победа в Евровидении-2021 досталась Италии, Украина — пятая
01:14
Оккупанты обстреляли частный сектор Песков, мина попала в дом
00:29
Вулкан в Конго начал первое за 19 лет извержение — люди спасаются бегством
23:48
документБокс: бой между Усиком и Джошуа официально санкционирован WBO
22:57
За достройку Северного потока-2 выступил один из ведущих политиков Германии
Все новости...