В мире обнаружили меньше 600 тысяч новых больных COVID-19

За сутки 21 мая в мире обнаружили 571 930 новых случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Индии - 243 777 случаев, в Бразилии - 71 283, в Аргентине - 32 171.

Кроме того, в США - 19 639 заражений, в Колумбии - 18 737.

Украина находится на 19 месте в мире c 4606 больными - между Италией (4717) и ЮАР (4 236). Среди европейских стран Украина - на 5 месте.

Умерли за сутки 10 807 человек в мире. По ежедневному количеству смертей Украина на 12 месте в мире и на третьем - в Европе.

Болеют 15,5 млн человек, однако выздоровели - 147,9 млн.

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Напомним: 21 мая в Украине зафиксировано 4606 новых случаев заболеваний COVID-19, госпитализированы 1665 человек, летальных случаев - 178, выздоровели - 12586 человек.