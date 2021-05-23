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В Україні 2,5 тисячі нових заражень Covid, 89 хворих померли

Неділя, 23 травня 2021, 08:17

Протягом суботи, 22 травня, в Україні виявили 2533 нових випадки коронавірусної хвороби, померло від вірусу 89 українців.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Зокрема, захворіли 153 дитини та 31 медпрацівник.

Також за минулу добу госпіталізована 1701 особа, виписано з лікарень 3104 людини.

Летальних випадків – 89. Зафіксовано 8937 одужань.

Протягом доби зробили 34 506 тестувань (зокрема методом ПЛР – 16 285, методом ІФА – 3 730). Досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 14 491.

За весь час пандемії в країні заразилася 2 182 521 особа, хвороба забрала життя 49 368 українців.

Дослівно: "За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (453), Харківській (188), Донецькій (182), Київській (178) та Миколаївській (160) областях".

Нагадаємо: 21 травня в Україні було виявлено 4606 нових випадків COVID, госпіталізовано 1 665 осіб, летальних випадків – 178, одужало – 12 586 осіб.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: коронавірусепідеміяУкраїна


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