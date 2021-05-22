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В Україні 4,6 тисяч нових випадків коронавірусу

Субота, 22 травня 2021, 08:27
В Україні 4,6 тисяч нових випадків коронавірусу

За добу 21 травня в Україні зафіксовано 4 606 нових випадків захворювань на COVID-19, госпіталізовано 1 665 осіб, летальних випадків – 178, одужало – 12 586 осіб.

Джерело: МОЗ

Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (438), Харківській (371), Львівській (344), Донецькій (334) та Київській (303) областях.

У Києві виявили 298 випадків коронавірусу, 10 хворих померли.

Найбільше летальних випадків за добу в Дніпропетровській області – 29.

21 травня здійснено 62 750 тестувань, з них методом ПЛР – 27 443 особи, методом ІФА – 11 957, експрес-тестами – 23 350 осіб.

Серед нових хворих – 269 дітей та 108 медпрацівників.

Що передувало: За добу 20 травня в Україні зафіксували 4 984 нових випадків захворювань на COVID-19, 1 785 осіб - госпіталізували.

Україна перебуває на 19 місці у світі та на 5 місці серед європейських країн за кількістю нових випадків коронавірусу. 

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда

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Теми: коронавірус
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