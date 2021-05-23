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В Украине 2,5 тысячи новых заражений Covid, 89 больных умерли

Воскресенье, 23 мая 2021, 08:17
В Украине 2,5 тысячи новых заражений Covid, 89 больных умерли

В течение субботы, 22 мая, в Украине обнаружили 2533 новых случая коронавирусной болезни, умерли от вируса 89 украинцев.

Источник: данные Минздрава

Детали: В частности, заболели 153 ребенка и 31 медработник.

Также за минувшие сутки госпитализирован 1701 человек, выписаны из больниц 3104 человека.

Летальных случаев - 89. Зафиксировано 8937 выздоровлений.

В течение суток сделали 34506 тестирований (в частности методом ПЦР - 16285, методом ИФА - 3730). Исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 14491.

За все время пандемии в стране заболел 2 182 521 человек, болезнь унесла жизни 49 368 украинцев.

Дословно: "За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (453), Харьковской (188), Донецкой (182), Киевской (178) и Николаевской (160) областях".

Напомним: 21 мая в Украине зафиксировали 4606 новых случаев COVID, біли госпитализированы 1665 человек, летальных случаев – 178.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемияУкраина
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