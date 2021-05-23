Війна на Донбасі: з початку доби гібридні війська РФ двічі обстріляли ЗСУ

Станом на 7 годину ранку, 23 травня, у зоні ООС зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку незаконних збройних формувань Росії.

Джерело: ранкове зведення штабу операції Об'єднаних сил

Деталі: Зокрема, поблизу селища Гранітне ворог застосував великокаліберні кулемети та станкові протитанкові гранатомети, а біля Світлодарська – ще й автоматичні станкові гранатомети.

Дослівно: "Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає. Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил".

Додатково: У штабі також повідомили, що у суботу підрозділи поліції на лінії розмежування перевірили 4061 транспортний засіб, 5255 осіб, з яких 4830 по Інформаційному центру.

До територіальних підрозділів на причетність до збройних формувань РФ та її найманців доставлялись 3 особи. Виявлено 57 адміністративних правопорушень.

Минулої доби, 22 травня, через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України прослідувало 730 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 774 осіб.