Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Війна на Донбасі: з початку доби гібридні війська РФ двічі обстріляли ЗСУ

Неділя, 23 травня 2021, 08:39
Війна на Донбасі: з початку доби гібридні війська РФ двічі обстріляли ЗСУ

Станом на 7 годину ранку, 23 травня, у зоні ООС зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку незаконних збройних формувань Росії.

Джерело: ранкове зведення штабу операції Об'єднаних сил

Деталі: Зокрема, поблизу селища Гранітне ворог застосував великокаліберні кулемети та станкові протитанкові гранатомети, а біля Світлодарська – ще й автоматичні станкові гранатомети.

Дослівно: "Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає. Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил".

Додатково: У штабі також повідомили, що у суботу підрозділи поліції на лінії розмежування перевірили 4061 транспортний засіб, 5255 осіб, з яких 4830 по Інформаційному центру.

До територіальних підрозділів на причетність до збройних формувань РФ та її найманців доставлялись 3 особи. Виявлено 57 адміністративних правопорушень.

Минулої доби, 22 травня, через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України прослідувало 730 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 774 осіб.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: війнаДонбасРосіяООС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
війна
Уночі ППО збила 5 "Шахедів"
Зеленський приїхав на Зміїний у 500-й день повномасштабної війни
В Україні знищені ще понад 600 росіян та 16 артсистем
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:57
У Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
Усі новини...
Реклама: