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Война на Донбассе: с начала суток гибридные войска РФ дважды обстреляли ВСУ

Воскресенье, 23 мая 2021, 08:39
Война на Донбассе: с начала суток гибридные войска РФ дважды обстреляли ВСУ

По состоянию на 7 утра, 23 мая, в зоне ООС зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований России.

Источник: утренняя сводка штаба операции Объединенных сил

Детали: В частности, вблизи поселка Гранитное враг применил крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы, а у Светлодарска - еще и автоматические станковые гранатометы.

Дословно: "Боевых потерь вследствие вражеского огня нет. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил".

Дополнительно: В штабе также сообщили, что в субботу подразделения полиции на линии разграничения проверили 4061 транспортное средство, 5255 человек, из которых 4830 по Информационному центру.

В территориальные подразделения на причастность к вооруженным формированиям РФ и ее наемников доставлялись 3 человека. Выявлено 57 административных правонарушений.

За прошедшие сутки, 22 мая, через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 730 человек, а на подконтрольную Украине территорию прибыло 774 человека.

Украинская правда
Темы: войнаДонбассРосcияООС
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