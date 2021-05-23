У МОЗ відзвітували про хід кампанії з вакцинації проти коронавірусу

22 травня в Україні ще 3,5 тисячі громадян отримали щеплення проти коронавірусу.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я

Деталі: У суботу 3503 людини було щеплено проти COVID, першу дозу отримали 1022 людини, повністю імунізовані - 2 481 людина.

Протягом доби працювали 89 мобільних бригад та 144 пункти щеплення.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено вже 978 033 особи, з них отримали 1 дозу – 978 031 особа, повністю імунізовані (отримали 2 дози) – 74 783 особи.

Загалом проведено 1 052 814 щеплень.

Станом на 22 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 582 285 українців.

Нагадаємо: Україною законтрактовано 34 млн доз вакцин від коронавірусу, ще 8 млн доз надійдуть у рамках ініціативи COVAX.