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В Минздраве отчитались о ходе кампании по вакцинации против коронавируса

Воскресенье, 23 мая 2021, 09:03
В Минздраве отчитались о ходе кампании по вакцинации против коронавируса

22 мая в Украине еще 3,5 тысячи граждан получили прививки против коронавируса.

Источник: данные Министерства здравоохранения

Детали: В субботу 3503 человека были привиты против COVID, первую дозу получили 1022 человека, полностью иммунизированы - 2481 человек.

В течение суток работали 89 мобильных бригад и 144 пункта прививки.

С начала кампании привито уже 978 033 человека, из них получили 1 дозу - 978 031 человек, полностью иммунизированны (получили 2 дозы) - 74 783 человека.

Всего сделано 1 052 814 прививок.

По состоянию на 22 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 582 285 украинцев.

Напомним: Украиной законтрактовано 34 млн доз вакцин от коронавируса, еще 8 млн доз поступят в рамках инициативы COVAX.

Украинская правда

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Темы: вакцинациякоронавирусМинздрав
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