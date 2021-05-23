Зросла кількість жертв серед учасників марафону в Китаї

Під час ультрамарафону, який проходив у суботу на північному заході Китаю, внаслідок надзвичайно холодної погоди загинув 21 учасник цього змагання. Раніше було відомо про 20 загиблих.

Джерело: оновлені дані, які наводить DW з посиланням на китайські ЗМІ

Деталі: Загалом у марафоні брали участь 172 людини. Вранці у неділю, 23 травня, знайшли тіло останнього зниклого учасника. При цьому 151 бігун був врятований, 8 з врятованих були травмовані.

Серед загиблих - одні з найкращих китайських бігунів на довгі дистанції.

Трагедія викликала обурення громадськості через відсутність планування на випадок надзвичайних ситуацій.

Передісторія: 100-кілометровий марафон розпочався у суботу вранці біля туристичного місця поруч з річкою Хуанхе за похмурої погоди. Згідно з опублікованими фото, бігуни були у шортах і футболках за температури у шість градусів за Цельсієм. Далі маршрут бігунів пролягав через глибокі каньйони та хвилясті пагорби на посушливому плато на висоті понад 1000 метрів.

Опівдні, десь на 20-30-кілометровому відрізку марафону, на гірській ділянці посипав град й почався сильний холодний дощ, що супроводжувався поривчастим вітром. Температура повітря різко впала.

Саме тоді почали повідомляти про зникнення деяких учасників. Змагання призупинили і стартувала масштабна пошукова операція за участі 1200 рятувальників, безпілотників з тепловізорами та іншого обладнання. Під час пошуково-рятувальних робіт одразу було врятовано 18 людей.

Рятувальним роботам завадив зсув ґрунту, який стався внаслідок негоди, а також те, що лише перші 24 кілометри бігового маршруту були прохідними для автівок.